LIVE Moldavia-Italia 0-0 Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA | occasione per Orsolini!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 70? Spinta massima dell’Italia. 68? Tonali dalla distanza chiama all’intervento con i pugni. 66? Dentro Retegui e Pio Esposito, fuori Scamacca e Raspadori nell’Italia. 64? Lancio di Mancini che finisce largamente fuori. 62? Dentro Bogaciuc, fuori Perciun nella Moldavia. 60? Orsolini al volo manca l’impatto con il pallone. 58? Lungo possesso palla dell’Italia. 56? Italia che non riesce a rendersi pericolosa al momento. 54? Anche Gattuso comincia a far scaldare i suoi giocatori. 52? Fuori Postolachi, dentro Damascan nella Moldavia. 50? Orsolini sbaglia il passaggio per Bellanova tutto solo sulla fascia. 🔗 Leggi su Oasport.it
