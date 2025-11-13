LIVE Moldavia-Italia 0-0 Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA | Mancini manda alto da pochi passi!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25? Mancini spedisce alto da pochi passi dopo una azione confusa a seguito di una punizione. 23? Orsolini dalla distanza manda alto. 21? Zaccagni in acrobazia non trova il primo palo. 19? Si gioca molto di più sulla fascia sinistra a differenza della destra con Orsolini. 17? Sinistro di Zaccagni bloccato dalla difesa. 15? Fallo non ravvisato su Tonali, intervengono i medici. 13? Cristante di tacco sfiora il primo palo. 11? Punizione di Scamacca che viene respinta da Cojuhar. 9? Problema muscolare per Mancini che prova a rimanere in campo. 7? Raspadori con il sinistro impegna il portiere moldavo. 🔗 Leggi su Oasport.it
