CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.30 Raspadori sembrava non recuperare da un problema muscolare alla vigilia del match, ma c’è l’ha fatta e andrà in campo. 20.24 Il Mondiale 2026 del prossimo anno sarà il primo con la formula a 48 squadre. Di queste, un terzo arriveranno dalle European Qualifiers, ovvero 16 squadre, soltanto 3 in più di quante erano ammesse con la precedente formula a 32. 20.19 Il gol di Retegui contro Israele è stata la centesima rete su rigore (escluse le serie al termine dei minuti regolamentari) nella storia della Nazionale. In totale gli Azzurri hanno, fin qui, calciato 125 rigori (100 segnati e 25 sbagliati). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Moldavia-Italia 0-0, Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA: Cambiaso titolare largo a sinistra!