L'Italia batte la Moldavia con uno 0-2 striminzito | ma come li vogliamo fare questi playoff?

13 nov 2025

La Nazionale stenta e segna solo nel finale contro un avversario che nelle sei gare del girone di qualificazione aveva incassato ben 26 reti, con un media di oltre 4 a partita. Domenica c'è la Norvegia poi il sorteggio ci dirà contro chi giocheremo ai playoff. 🔗 Leggi su Fanpage.it

