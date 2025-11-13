Leccese all' Assemblea Anci parla di sicurezza | Basta speculare sulla paura Potenziare polizie locali

Baritoday.it | 13 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Sulla sicurezza si fa troppa propaganda: speculare sulla paura per ottenere consenso non fa bene a nessuno”. E' quanto ha affermato il sindaco di Bari, Vito Leccese, nel corso di un intervento nell’ambito della 42ª Assemblea annuale dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani a Bologna.Leccese. 🔗 Leggi su Baritoday.it

