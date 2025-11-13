L' Anp | Uccisi dall' esercito israeliano due adolescenti in Cisgiordania | Gaza consegnato il corpo di un altro ostaggio
Coloni israeliani incendiano una moschea in Cisgiordania. Tre mesi prima del 7 ottobre lo Shin Bet chiedeva di agire su Hamas. Israele costruisce un muro lungo la Linea Blu in Libano. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Almeno 1000 Palestinesi uccisi dal 7 Ottobre dall' esercito e dai coloni israeliani in Cisgiordania. Oltre le violenze quotidiane e la distruzione sistematica di ulivi, case ed ogni altro bene dei Palestinesi - facebook.com Vai su Facebook
L'Anp, 'uccisi da Israele due adolescenti in Cisgiordania' - L'Autorità Nazionale Palestinese ha annunciato questa sera la morte di due ragazzi quindicenni uccisi dal fuoco israeliano nei pressi di Hebron, nella Cisgiordania meridionale, dove l'esercito israeli ... ansa.it scrive
Al Jazeera, 33 palestinesi uccisi a Gaza dall'alba - Almeno 33 palestinesi sono stati uccisi negli attacchi israeliani a Gaza dall'alba: lo riferiscono ad Al Jazeera fonti negli ospedali della Striscia. Segnala notizie.tiscali.it