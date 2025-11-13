L' Anp | Uccisi da Israele due adolescenti in Cisgiordania
Coloni israeliani incendiano una moschea in Cisgiordania. Tre mesi prima del 7 ottobre lo Shin Bet chiedeva di agire su Hamas. Israele costruisce un muro lungo la Linea Blu in Libano. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Continue, quotidiane, violazioni di Israele del cessate il fuoco. Nella Striscia di Gaza altri 2 palestinesi uccisi per essersi avvicinati "troppo" alla “linea gialla”, le zone della Striscia occupate illegalmente da Tel Aviv. Attacchi e aggressioni anche nella Cisgiorda - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, tregua fragile: nei raid di Israele uccisi 104 palestinesi, consegnati due corpi di ostaggi da Hamas - Nel corso degli ultimi bombardamenti Israele ha ucciso almeno 104 palestinesi, quasi la metà dei quali bambini ... Scrive fanpage.it
Guerra a Gaza, Croce rossa: “Resti di altri 3 ostaggi consegnati a Israele” - Le notizie in diretta di oggi, venerdì 31 ottobre, sulla guerra a Gaza e sulla fragile tregua tra Israele e Hamas ... Come scrive fanpage.it
Gaza, due salme di ostaggi consegnate alla Croce Rossa. Hamas: “Per recuperarle tutte servono attrezzature”. Trump: “Rispettate l’accordo o Israele può attaccare” - L’Autorità Nazionale Palestinese (Anp) ha dichiarato di essere pronta a gestire il valico di Rafah, luogo di transito chiave tra Egitto e la Striscia di Gaza per gli aiuti. ilfattoquotidiano.it scrive