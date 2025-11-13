L' Ancona puntella il reparto offensivo | ingaggiato Lorenzo Babbi
ANCONA – Ad appena 48 ore dalla risoluzione contrattuale con Gubellini, l’Ancona trova a stretto giro di posta il rinforzo offensivo necessario a puntellare l'attacco nella rosa a disposizione di mister Maurizi. Il club ha infatti annunciato l’accordo che porterà in biancorosso Lorenzo Babbi. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
