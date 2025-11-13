Lady Gaga parla della sua depressione | A Star Is Born? L' ho girato mentre prendevo litio
La star della musica ha ricordato i momenti difficili affrontati negli ultimi anni mentre la sua carriera come attrice era in ascesa. Lady Gaga, in una nuova intervista rilasciata al magazine Rolling Stone, ha parlato apertamente della depressione contro cui ha lottato a lungo, svelando inoltre di aver girato A Star Is Born mentre assumeva litio. La star della musica ha spiegato di aver avuto dei periodi in cui pensava che non sarebbe mai stata bene, sentendosi ora molto fortunata nell'essere viva. Il periodo difficile della star Lady Gaga ha raccontato che nel 2017, durante le riprese di A Star Is Born diretto da Bradley Cooper (di cui potete leggere la nostra recensione del film in blu-ray), la sua salute mentale era . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Approfondisci con queste news
I’ll Always Remember Us This Way (Lady Gaga, 2018) Siamo Partiti da qui con @bloomrecordingstudios e stay tuned! per un progetto meraviglioso in arrivo ? #top #love #smile #solocosebelle #work - facebook.com Vai su Facebook
«Mi chiamo Stefani Joanne Angelina Germanotta». Poi si commuove vedendo la reazione del pubblico Le parole di Lady Gaga al Forum di Milano sono una risposta dopo 20 anni a Simona Ventura? [Video di christiancafa] Vai su X
Lady Gaga parla della sua depressione: "A Star Is Born? L'ho girato mentre prendevo litio" - La star della musica ha ricordato i momenti difficili affrontati negli ultimi anni mentre la sua carriera come attrice era in ascesa. Scrive movieplayer.it
Lady Gaga, fortunata a essere viva dopo le cure psichiatriche: “Ho fatto A Star Is Born sotto litio” - Intervista profonda, che affronta tematiche molto delicate e private: Lady Gaga si è messa a nudo, mostrando il dolore di Stefani Germanotta ... Come scrive dilei.it
Lady Gaga: “Ho avuto una psicosi che mi ha allontanata dalla realtà” - Lady Gaga si è raccontata in una lunga intervista pubblicata su Sette de Il Corriere della Sera, ripercorrendo anche alcuni momenti difficili legati alla sua salute mentale. 105.net scrive