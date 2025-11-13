Lady Gaga parla della sua depressione | A Star Is Born? L' ho girato mentre prendevo litio

La star della musica ha ricordato i momenti difficili affrontati negli ultimi anni mentre la sua carriera come attrice era in ascesa. Lady Gaga, in una nuova intervista rilasciata al magazine Rolling Stone, ha parlato apertamente della depressione contro cui ha lottato a lungo, svelando inoltre di aver girato A Star Is Born mentre assumeva litio. La star della musica ha spiegato di aver avuto dei periodi in cui pensava che non sarebbe mai stata bene, sentendosi ora molto fortunata nell'essere viva. Il periodo difficile della star Lady Gaga ha raccontato che nel 2017, durante le riprese di A Star Is Born diretto da Bradley Cooper (di cui potete leggere la nostra recensione del film in blu-ray), la sua salute mentale era . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

