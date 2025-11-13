Lady Gaga fortunata a essere viva dopo le cure psichiatriche | Ho fatto A Star Is Born sotto litio

Dilei.it | 13 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I veri fan di Lady Gaga conoscono la sua storia in toto. Sono consapevoli di tutti gli alti e bassi e di quanto questi ultimi siano stati profondi. Chi ascolta semplicemente di tanto in tanto dei suoi brani, invece, ritiene sia una star assoluta e che sia tutto oro ciò che tocca. La verità sulle sue tante ombre è venuta fuori nel corso di un’intervista molto intima e delicata, rilasciata a Rolling Stone. La regina del pop degli anni Duemila si è messa a nudo, dimostrando una gran maturità emotiva. Lady Gaga, critiche e crisi. Nel giro di pochi anni dal suo esordio nel 2008, Lady Gaga si è ritrovata a essere paragonata a Madonna. 🔗 Leggi su Dilei.it

lady gaga fortunata a essere viva dopo le cure psichiatriche ho fatto a star is born sotto litio

© Dilei.it - Lady Gaga, fortunata a essere viva dopo le cure psichiatriche: “Ho fatto A Star Is Born sotto litio”

Contenuti che potrebbero interessarti

lady gaga fortunata essereLady Gaga, fortunata a essere viva dopo le cure psichiatriche: “Ho fatto A Star Is Born sotto litio” - Intervista profonda, che affronta tematiche molto delicate e private: Lady Gaga si è messa a nudo, mostrando il dolore di Stefani Germanotta ... Lo riporta dilei.it

Mtv Music Awards 2025, Lady Gaga è l’artista dell’anno: “Essere artista è una responsabilità. Vogliamo solo abbattere i confini e mantenere viva la musica” - Come da previsioni, Lady Gaga è stata incoronata artista dell’anno agli Mtv Music Awards 2025, battendo concorrenti del calibro di Taylor Swift, Beyoncé e Kendrick Lamar. Riporta ilfattoquotidiano.it

Lady Gaga: «Contenta di essere noiosa. Matrimonio? Sogno la proposta con un filo d'erba come anello» - Così l'artista statunitense ha raccontato a Zane Lowe su Apple Music 1, dove è stata ospite per parlare di Mayhem ma riflettere anche sul complessivo percorso artistico della ... Secondo ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Lady Gaga Fortunata Essere