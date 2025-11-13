La vittoria di Alcaraz decreta l’avversario di Sinner | l’azzurro sfiderà Alex de Minaur in semifinale

La vittoria in due set dell’australiano Alex de Minaur contro lo statunitense Taylor Fritz, unita alla vittoria dello spagnolo Carlos Alcaraz su Lorenzo Musetti sancisce il passaggio alle semifinali, nel Gruppo Jimmy Connors, dell’ iberico come primo e dell’ oceanico come secondo. Jannik Sinner, dunque, nella semifinale di sabato 15 novembre (non prima delle ore 14.30 oppure non prima delle ore 20.30) affronterà l’australiano Alex de Minaur, mentre lo spagnolo Carlos Alcaraz sfiderà il vincente del match tra il tedesco Alexander Zverev ed il canadese Felix Auger-Aliassime. Il successo di Alcaraz, inoltre, pone fine alla corsa al numero 1 ATP a fine anno: lo spagnolo diventa irraggiungibile per Sinner anche se lo spagnolo dovesse perdere in semifinale contro uno tra Zverev ed Auger-Aliassime e l’azzurro dovesse vincere il torneo da imbattuto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - La vittoria di Alcaraz decreta l’avversario di Sinner: l’azzurro sfiderà Alex de Minaur in semifinale

