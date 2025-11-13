La sinistra crea fake sui femminicidi pur di attaccare la riforma Valditara

Laverita.info | 13 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bagarre alla Camera: l’opposizione attacca sull’educazione sessuale e il ministro sbotta: «Una balla». Appendino parla di «bavaglio». Approvato un emendamento bipartisan sugli accordi prima del sesso. 🔗 Leggi su Laverita.info

la sinistra crea fake sui femminicidi pur di attaccare la riforma valditara

© Laverita.info - La sinistra crea fake sui femminicidi pur di attaccare la riforma Valditara

Scopri altri approfondimenti

sinistra crea fake femminicidiScuola, scontro sulle fake della sinistra - Caos in Aula Oggi il disegno di legge sulle "disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico" che regola l'inse ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sinistra Crea Fake Femminicidi