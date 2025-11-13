Si è svolta davanti alla Gup di Milano, Maria Beatrice Parati, l'udienza preliminare a carico di Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato, imputato di revenge porn insieme all'amico e dj Tommaso Gilardoni per la presunta diffusione di un video sessuale riguardante una ragazza allora ventiduenne. Nel corso dell'udienza, durata circa tre ore, La Russa ha avanzato una proposta di risarcimento economico per ottenere la remissione di querela e ha chiesto di poter accedere a un percorso di giustizia riparativa. Secondo quanto ricostruito, la notte tra il 18 e il 19 maggio 2023 La Russa e la giovane si erano incontrati nel club milanese 'Apophis', frequentato da ventenni della borghesia cittadina; nella denuncia la ragazza aveva riferito di avere bevuto due drink insieme e di non ricordare nulla fino al risveglio, nel letto del ragazzo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

La Russa jr: offerto risarcimento e chiesta giustizia riparativa. Ragazza rifiuta