La Ruota della Fortuna Gerry Scotti curato da Samira Lui | come sta ora

Immancabile l’appuntamento con La Ruota della Fortuna, considerando gli ottimi ascolti. Per questo motivo, anche se ancora senza voce, Gerry Scotti si è mostrato in studio come al solito. La sua condizione va però migliorando, anche grazie ai consigli della sua compagna di viaggio: Samira Lui. La cura di Samira Lui. La band introduce Gerry Scotti con una cover di Sweet Home Chicago dei Blues Brothers. Il conduttore apprezza decisamente e precisa che l’avrebbe cantata con loro, se solo avesse la voce. Purtroppo per lui, non è questo il caso. La situazione va migliorando ma è tutt’altro che al meglio. 🔗 Leggi su Dilei.it

