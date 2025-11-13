La passione per i rally corre in Croazia

Tuttorally.news | 13 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Rally Show Santa Domenica non sarà un round del WRC né una gara di campionato. Sarà una festa popolare del motorsport, organizzata da appassionati per appassionati. Basta attraversare il confine, fare pochi chilometri oltre Trieste, per capire che la parola “passione” in Croazia ha ancora un significato concreto, vivo, pulsante. A Santa Domenica, piccolo . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Daprà rientra nel mondiale al Rally di Croazia - Dopo il debutto generoso ma sfortunato a fine gennaio al Rally di Montecarlo (33esimo nell'assoluta e 14esimo tra le Wrc2), il trentino Roberto Daprà, navigato da Luca Guglielmetti, torna a cimentarsi ... Lo riporta rainews.it

Rally, passione nata sui banchi che - E a pochi capita, in tempi appunto di crisi, di unire lavoro e passione: è quello che ha fatto Riccardo Bisson, scommettendo su una ... ilgazzettino.it scrive

Rally Croazia: seconda tappa all'insegna di Neuville - Come da previsioni, la pioggia è caduta sulle prove speciali del Rally di Croazia, ma lo ha fatto solo in alcune zone estremamente circoscritte e solo nel pomeriggio. Riporta sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Passione Rally Corre Croazia