La Norvegia con i Mondiali in tasca All' Italia restano solo i play-off

Agi.it | 13 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - L' illusione azzurra  dura 50 minuti, poi l'uragano  Norvegia  si abbatte sull' Estonia  e all' Italia  a questo punto restano solo i  play-off. Solo l'aritmetica nega agli scandinavi la certezza della  qualificazione ai Mondiali 2026  dopo che all' Ullevaal Stadion  di  Oslo, sotto gli occhi anche dell'88enne  Re Harald V, gli uomini di  Solbakken  regolano  4-1  l' Estonia, ipotecando il  primo posto  nel  gruppo I. Gli ospiti resistono fino a inizio ripresa, poi la  Norvegia  si sblocca e non si ferma più:  doppiette  di  Sorloth  e  Haaland  in 12 minuti e pratica archiviata. La rete di Saarma al 64' rende solo meno amaro il passivo per gli estoni. 🔗 Leggi su Agi.it

la norvegia con i mondiali in tasca all italia restano solo i play off

© Agi.it - La Norvegia con i Mondiali in tasca. All'Italia restano solo i play-off

Contenuti che potrebbero interessarti

norvegia mondiali tasca italiaLa Norvegia con i Mondiali in tasca. All'Italia restano solo i play-off - L' illusione azzurra dura 50 minuti, poi l'uragano Norvegia si abbatte sull' Estonia e all' Italia a questo punto restano solo i play- Si legge su agi.it

norvegia mondiali tasca italiaMondiali 2026, La Norvegia batte l’Estonia 4 – 1: Italia ai playoff - 1 all'Ullevaal Stadion di Oslo e davanti al re Harald V accede ai Mondiali dopo 27 anni. msn.com scrive

norvegia mondiali tasca italiaNorvegia-Estonia 4-1, l'Italia può andare ancora ai Mondiali senza playoff? Serve un'improbabile goleada - La Norvegia è a un passo dalla qualificazione al mondiale 2026. Riporta ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Norvegia Mondiali Tasca Italia