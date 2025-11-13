La Norvegia con i Mondiali in tasca All' Italia restano solo i play-off
AGI - L' illusione azzurra dura 50 minuti, poi l'uragano Norvegia si abbatte sull' Estonia e all' Italia a questo punto restano solo i play-off. Solo l'aritmetica nega agli scandinavi la certezza della qualificazione ai Mondiali 2026 dopo che all' Ullevaal Stadion di Oslo, sotto gli occhi anche dell'88enne Re Harald V, gli uomini di Solbakken regolano 4-1 l' Estonia, ipotecando il primo posto nel gruppo I. Gli ospiti resistono fino a inizio ripresa, poi la Norvegia si sblocca e non si ferma più: doppiette di Sorloth e Haaland in 12 minuti e pratica archiviata. La rete di Saarma al 64' rende solo meno amaro il passivo per gli estoni. 🔗 Leggi su Agi.it
