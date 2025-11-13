La Nigeria trema con il Gabon poi ci pensa Osimhen | doppietta nei supplementari un otto minuti
La Nigeria approda in finale playoff delle qualificazioni africane ai Mondiali 2026, grazie ad un super Osimhen che sale in cattedra e nei supplementari diventa decisivo: 2 gol in otto minuti e pratica archiviata. 🔗 Leggi su Fanpage.it
