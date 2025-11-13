La lezione di Amalia Ercoli Finzi la signora delle comete | Il colpo di fortuna? Capita a tutti basta saperlo cogliere

Pavia, 13 novembre 2025 – "Ricordatevi che il colpo di fortuna capita a tutti. Se uno dice che a lui non è capitato, non è vero, mente. Non lo ha saputo cogliere. Se lo sapete prendere, il colpo di fortuna cambia la vostra vita". Amalia Ercoli Finzi, prima donna in Italia a laurearsi in ingegneria aeronautica nel 1962 con il massimo dei voti al politecnico di Milano, intervenendo al collegio Borromeo per la cerimonia d'inaugurazione dell'anno accademico ha spronato gli studenti a impegnarsi tenendo sempre gli occhi ben aperti per saper cogliere le occasioni della vita. "A me – ha aggiunto – il colpo di fortuna è capitato quando ero ancora giovanissima.

