la federazione anarchica informale nella lista usa delle organizzazioni terroristiche

Gli Stati Uniti hanno inserito la Federazione anarchica informale – Fronte rivoluzionario internazionale (Fai-Fri), nella lista delle organizzazioni terroristiche straniere. Il gruppo, si legge sul sito del Dipartimento di Stato, «opera principalmente in Italia, con affiliati storici autoproclamatisi in Europa, Sud America e Asia» e, dichiarando «la necessità della lotta armata rivoluzionaria contro gli Stati nazionali e la “Fortezza Europa”», dal 2003 «ha rivendicato la responsabilità di minacce di violenza, attentati e lettere esplosive contro istituzioni politiche ed economiche, tra cui un tribunale e altre “istituzioni capitaliste”». 🔗 Leggi su Lettera43.it

