La Bbc ha fatto un pezzo su quanto è orribile il mestiere di capo della Bbc
Il giornalismo anglosassone è un posto meraviglioso. Visto dall’Italia è su un’altra galassia. Nel mentre la Bbc è sconvolta dalla più grossa crisi mai attraversata, il direttore generale e la Ceo di Bbc News si sono dimessi, e Trump minaccia una causa per un miliardo di dollari, la suddetta Bbc pubblica un pezzo su. quanto sia difficile e ingrato il mestiere di capo della Bbc. Pensate se lo facessero in Rai. E quindi leggiamo che Tim Davie (il suddetto direttore generale, ndr) si è dimesso tra le altre cose per il peso umano che cinque anni di lavoro (e, presumibilmente, in particolare l’ultimo anno difficile e pieno di errori) hanno avuto su di lui. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
