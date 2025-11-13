Juventus Women Carbonell inserita nel Team of the Week della Champions League | premiata la bianconera dopo il successo con l’Atletico Madrid

Juventus Women, Carbonell è stata inserita nel Team of the Week della Champions League dopo la vittoria contro l’Atletico Madrid. C’è una luce bianconera che brilla nel firmamento europeo. Dopo la terza giornata della fase a gironi della UEFA Women’s Champions League, il massimo organismo calcistico continentale ha diramato la sua formazione ideale, il “ Team of the Week”. E tra le stelle del calcio femminile internazionale, spicca un nome che rende orgogliosa la Juventus e tutto il calcio italiano: Estela Carbonell. Qui: Atletico Madrid Juventus Women 1-2: Godo-Bonansea, esce il carattere. Playoff vicini La giovane bianconera tra i giganti d’Europa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women, Carbonell inserita nel Team of the Week della Champions League: premiata la bianconera dopo il successo con l’Atletico Madrid

Contenuti che potrebbero interessarti

Parla Barbara Bonansea, match winner di Atletico Madrid Juventus Women - facebook.com Vai su Facebook

STREPITOSE! Grandissima vittoria in rimonta della #JuventusWomen sul campo dell'Atletico Madrid coi gol di #Godø (capolavoro) e #Bonansea! 3pt fondamentali che fanno brillare la classifica di #UWCL nonostante "quel" punto di Monaco! E stasera SI Vai su X

Women's Champions League, Atletico Madrid-Juventus 2-1. Vittoria in rimonta: gol e highlights - Un successo che vale doppio per la Juventus Women, che a Madrid mostra carattere, lucidità e una grande voglia di riscatto dopo la sconfitta di Milano in campionato. today.it scrive

Women's Champions League, la bianconera Carbonell presente nel Team of the Week - C’è anche un po’ d’Italia nel Team of the Week pubblicato dalla UEFA dopo la terza giornata di Women’s Champions League. Lo riporta tuttojuve.com

Champions: Bayern beffa l'Arsenal, la Juventus Women stupisce con l'Atletico, Roma ko - I risultati della 3° giornata di Champions League femminile che vede impegnate la Juventus Women, che ha centrato l'impresa e i tre punti contro l'Atletico, e la Roma ... Secondo sport.virgilio.it