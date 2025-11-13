Juventus | Muric sfida i bianconeri

Muric sfida la Juventus Arijanet Muric non ha dubbi: il Sassuolo giocherà per vincere contro la Juventus. Il portiere kosovaro, intervistato nel podcast FFK in patria e riportato da SassuoloNews e TuttoJuve.it, ha caricato i neroverdi alla vigilia del match del 24 novembre 2025 all’Allianz Stadium. “Penso che li batteremo: L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Muric sfida i bianconeri

Penjaga gol utama kelab Serie A musim 25/26 Inter - Yann Sommer Roma - Mile Svilar Milan - Mike Maignan Napoli - Vanja Milinkovic-Savic Bologna - Lukas Skorupski - Juventus - Michele Di Gregorio Como - Jean Butez

Sassuolo, Muric rivela: «Amo il Kosovo. Contro la Juventus faremo del nostro meglio per batterli. Non so quale compagno voglio più battere tra loro tre» - Sassuolo, Muric ha parlato al podcast FFK del suo impegno con la nazione kosovara e della sfida contro la Juventus: le parole del portiere neroverde In un’intervista al podcast FFK, il portiere del Sa ... Da calcionews24.com

