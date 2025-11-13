Jeda elogia Chivu | Arrivato con scetticismo merita i complimenti per un motivo La sua Inter una squadra vera!

Inter News 24 . Le parole dell’ex attaccante. L’ex attaccante brasiliano Jeda, con un lungo passato in Italia, ha parlato dell’Inter ai microfoni di news.superscommesse, promuovendo il lavoro del tecnico Cristian Chivu. Secondo Jeda, l’allenatore rumeno è arrivato tra lo scetticismo generale, ereditando una situazione complicata dopo l’addio di Simone Inzaghi. LEGGI ANCHE: Mutu, attacco shock a Zenga: «Usato un tono irrispettoso e razzista con Chivu!» L’accusa dell’ex Inter Jeda ritiene che Chivu sia stato bravissimo a mantenere il gruppo unito mentalmente, entrando in punta di piedi senza stravolgere gli equilibri. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Jeda elogia Chivu: «Arrivato con scetticismo, merita i complimenti per un motivo. La sua Inter una squadra vera!»

