Jared Padalecki e il creatore di Walker si uniscono per una nuova serie medica della CBS

Jared Padalecki e Anna Fricke collaborano nuovamente per un nuovo progetto TV. Una recente novità nel mondo della televisione vede Jared Padalecki, noto protagonista di Walker, impegnato in una nuova collaborazione con la creatrice e showrunner Anna Fricke. La coppia si unisce ancora una volta in un progetto originale che promette di ampliare il panorama delle serie TV statunitensi. Dettagli sul nuovo progetto in sviluppo. Struttura e accordi commerciali. Il nuovo dramma medico ha già ottenuto un ordine di sviluppo e di allestimento di un core di scrittori da parte della CBS. La partecipazione di Padalecki avviene attraverso un accordo di primo sguardo, mentre Fricke ha un contratto globale con la rete, che ne garantisce il coinvolgimento in più progetti futuri. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Jared Padalecki e il creatore di Walker si uniscono per una nuova serie medica della CBS

