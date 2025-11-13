James Van Der Beek mette in vendita gli oggetti di Dawson’s Creek | ha bisogno di soldi per curarsi

James Van Der Beek è malato di cancro e le cure sono molto costose, per questo ha deciso di mettere all'asta alcuni cimeli di Dawson's Creek, tra questi anche l'iconica camicia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

james van der beekJames Van Der Beek per pagarsi le cure contro il cancro mette all'asta i suoi più cari ricordi di Dawson's Creek - L'attore, che nel 2024 aveva svelato la sua lotta contro un cancro al colon, a dicembre venderà vari cimeli tra cui l'abito indossato nell'episodio pilota della serie tv: «Ho conservato questi tesori ... Come scrive vanityfair.it

