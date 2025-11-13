Iuliano esalta Bisseck | E’ un centrale di grande talento Vi illustro cosa mi piace di lui

Inter News 24 Iuliano, ex difensore della Juventus, esprime la sua opinione riguardante Yann Bisseck, giovane difensore centrale dell’Inter. Mark Iuliano, ex difensore della Juventus e della Nazionale italiana, ha recentemente elogiato le qualità di Yann Bisseck, giovane difensore dell’ Inter, durante un’intervista a Radio TV Serie A. Iuliano ha dichiarato che Bisseck rappresenta il miglior talento difensivo a livello europeo, sottolineando che la sua abilità in campo non è solo una percezione, ma è supportata da dati concreti. Le qualità di Yann Bisseck. Yann Bisseck, classe 2001, è un giovane difensore che ha dimostrato grande qualità e maturità nonostante la sua giovane età. 🔗 Leggi su Internews24.com

