Italia Gattuso cambia tutto! Quante novità in campo contro la Moldavia

L' attesa per la partita di questa sera della Nazionale Italiana guidata dal Commissario Tecnico Rino Gattuso contro la Moldova, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026, è finalmente terminata con l'annuncio della formazione ufficiale. Il CT Gattuso ha sorpreso molti schierando un audace e decisamente offensivo 4-2-4, un modulo che promette spettacolo e un approccio molto aggressivo alla gara, fondamentale per conquistare i tre punti e mantenere salda la posizione nel girone di qualificazione. La scelta di un assetto così sbilanciato in avanti testimonia la chiara volontà di dominare il gioco sin dal primo minuto e di sfruttare al massimo la potenza di fuoco a disposizione nel reparto avanzato.

