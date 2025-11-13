Italia Gattuso cambia tutto! Quante novità in campo contro la Moldavia
L’ attesa per la partita di questa sera della Nazionale Italiana guidata dal Commissario Tecnico Rino Gattuso contro la Moldova, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026, è finalmente terminata con l’annuncio della formazione ufficiale. Il CT Gattuso ha sorpreso molti schierando un audace e decisamente offensivo 4-2-4, un modulo che promette spettacolo e un approccio molto aggressivo alla gara, fondamentale per conquistare i tre punti e mantenere salda la posizione nel girone di qualificazione. La scelta di un assetto così sbilanciato in avanti testimonia la chiara volontà di dominare il gioco sin dal primo minuto e di sfruttare al massimo la potenza di fuoco a disposizione nel reparto avanzato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Qualificazioni Mondiali 2026, in campoMoldavia-Italia. Gattuso: "Grande fiducia nei miei ragazzi" Norvegia-Estonia 4-1, la nazionale scandinava ipoteca il passaggio del turno Diretta streaming su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/11/calcio-mo - facebook.com Vai su Facebook
Gli 11 #Azzurri scelti dal Ct Gennaro Gattuso! Gennaro Gattuso’s starting XI! Moldova Italia Ore 20.45 ? Stadio Zimbru - Chisinau #RaiUno #MoldovaItalia #Nazionale #VivoAzzurro Vai su X
Italia, Gattuso cambia tutto! Quante novità in campo contro la Moldavia - L'attesa per la partita di questa sera della Nazionale Italiana guidata dal Commissario Tecnico Rino Gattuso contro la Moldova, valida per le qualificazioni ... Riporta thesocialpost.it
Italia, Riccio: "Stasera conteranno lavoro e sacrificio. Cambi? Ci fidiamo di chi giocherà" - Luigi Riccio, vice del ct dell’Italia Gattuso, ha parlato ai microfoni della Rai in vista del match contro la Moldavia valido per le qualificazioni. Secondo tuttomercatoweb.com
Formazione Italia, quali saranno le scelte di Gattuso in vista delle partite durante la pausa? L’indiscrezione - Formazione Italia, Gattuso cambia volto contro la Moldova: spazio a chi ha giocato meno Da qui a marzo l’Italia si gioca tutto. Riporta calcionews24.com