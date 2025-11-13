Istat italiani longevi ma poveri | rischio indigenza +18,9% rispetto alla media Ue

Longevi ma poveri. Gli italiani vivono più a lungo rispetto alla media degli altri Paesi europei ma la qualità della loro vita è sicuramente peggiore. È il dato che emerge dal Rapporto sul Benessere equo e sostenibile (Bes) 2024 dell’Istat. Nello scorso anno la speranza di vita alla nascita ha raggiunto un nuovo massimo con 83,4 anni (85,5 per le donne e 81,4 anni per gli uomini). È stabile rispetto al 2023 e molto maggiore del 2014 (82,6 anni). In Europa, l’Italia è in posizione favorevole: la speranza di vita alla nascita supera di oltre 2 anni quella media dei 27 Paesi Ue. Ma con l’aspettativa di vita aumenta anche la povertà. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Istat, italiani longevi ma poveri: rischio indigenza +18,9% rispetto alla media Ue

