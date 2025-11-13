Intasca 156mila euro di fondi scolastici in tre anni con 113 bonifici | condannata ex assistente amministrativa
L'ex assistente amministrativa dell'istituto 'Don Rinaldo Beretta' di Giussano (Monza) è stata condannata a 4 anni per peculato. In 3 anni, avrebbe fatto 113 bonifici a suo favore sottraendo 156mila euro di fondi scolastici. 🔗 Leggi su Fanpage.it
