Incidente tra auto e trattore nel Vallo di Diano | un ferito grave
Tensione, stasera, tra Polla e Sant'Arsenio: si è verificato un incidente tra un'auto e un trattore ed un uomo di 55 anni è rimasto gravemente ferito. L'impatto è avvenuto per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Municipale di Polla.Sul posto, anche i carabinieri e i vigili del. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
