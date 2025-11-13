Incidente a Torino Parella morto un motociclista di 47 anni

Un incidente stradale mortale è avvenuto a Torino, tra via Pietro Cossa e corso Regina Margherita, nella serata di giovedì 13 novembre. Intorno alle 19 sul posto è intervenuto il 118 di Azienda Zero con gli agenti della polizia locale di Torino.Morto un motociclista di 47 anniNel sinistro è morto. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Altre letture consigliate

CONCLUSO Autostrada #A4 Torino-Milano Incidente tra Carisio e Santhià in direzione Torino ? agg. ore 09:55 Vai su X

Aggiornamento sulle condizioni del cappellano del Torino coinvolto in un incidente stradale #Torino #TorinoFC #ToroNews L'articolo - facebook.com Vai su Facebook

Incidente fatale a Torino: un motociclista perde la vita a 47 anni - Poco prima delle 19, l’incrocio tra via Pietro Cossa e corso Regina Margherita, a Torino, si è trasformato in uno scenario drammatico. Lo riporta giornalelavoce.it

Incidente a Torino Parella: scontro tra auto e moto all'incrocio, ragazzo 17enne in condizioni critiche - Un incidente tra un'auto Peugeot 2008 e una moto da cross Honda Montesa è avvenuto a nel pomeriggio di oggi, martedì 4 novembre 2025, all'incrocio tra via Cossa e via Carrera. torinotoday.it scrive

Operaio Stellantis in cassa integrazione lavora in nero e muore travolto da un motore a Torino Parella: condannato il titolare dell’officina - La sentenza pronunciata oggi, 30 ottobre 2025, al tribunale di Torino, prevede la sospensione della pena, grazie alla condizionale. Riporta torinotoday.it