Incendio all’Università Tuscia | 3,2 milioni da Regione per ricostruire Agraria e nuova sede a Latina

Dopo l’incendio del 4 giugno, la Regione destina 3,2 milioni all’Unitus: ricostruzione dei laboratori di Agraria e nuovo polo distaccato in provincia di Latina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Nota dell’Ateneo su maltempo e attivazione allarme antincendio a Ingegneria Al Polo B della Scuola di Ingegneria non si è verificato alcun incendio. A causa del maltempo che ha colpito la città nelle ultime ore, in alcune strutture universitarie si sono verifi - facebook.com Vai su Facebook

Incendio all’Università Tuscia: 3,2 milioni da Regione per ricostruire Agraria e nuova sede a Latina - Dopo l’incendio del 4 giugno, la Regione destina 3,2 milioni all’Unitus: ricostruzione dei laboratori di Agraria e nuovo polo distaccato in provincia ... fanpage.it scrive

Dopo incendio 22,5milioni per università della Tuscia - "Dopo l'incendio di giugno avevo promesso che le fiamme non potevano avere la meglio e sarebbe partita subito un'opera di rigenerazione. Secondo ansa.it