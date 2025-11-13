Incendio all’Università Tuscia | 3,2 milioni da Regione per ricostruire Agraria e nuova sede a Latina

Fanpage.it | 13 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l’incendio del 4 giugno, la Regione destina 3,2 milioni all’Unitus: ricostruzione dei laboratori di Agraria e nuovo polo distaccato in provincia di Latina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

incendio all8217universit224 tuscia 32Incendio all’Università Tuscia: 3,2 milioni da Regione per ricostruire Agraria e nuova sede a Latina - Dopo l’incendio del 4 giugno, la Regione destina 3,2 milioni all’Unitus: ricostruzione dei laboratori di Agraria e nuovo polo distaccato in provincia ... fanpage.it scrive

Dopo incendio 22,5milioni per università della Tuscia - "Dopo l'incendio di giugno avevo promesso che le fiamme non potevano avere la meglio e sarebbe partita subito un'opera di rigenerazione. Secondo ansa.it

