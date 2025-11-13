In Vaticano l’IA si fa comunità con il modello CBAID
Dal 17 al 19 novembre 2025, il Learning Sciences institute sarà alla Pontificia Università Urbaniana, in Città del Vaticano, per il X Convegno Internazionale delle Cattedre Scholas intitolato “Intelligenza senza senso o il senso dell’Intelligenza Artificiale?”. Un appuntamento che intreccia educazione, tecnologia e sguardi sul senso umano. Una cornice internazionale che fa scuola Alla sua . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
