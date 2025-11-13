In ospedale Tutti in ansia per lui! Terribile annuncio

Il venerabile leader del movimento per i diritti civili americano, una figura storica che ha plasmato decenni di dibattito politico e sociale con la sua inarrestabile oratoria e il suo ferreo impegno, è stato recentemente ricoverato in ospedale. Questa notizia, diffusa dall’organizzazione da lui stesso fondata, porta con sé la profonda preoccupazione per la sua salute, legata a una patologia neurodegenerativa cronica con la quale il noto reverendo 84enne combatte strenuamente da tempo. L’ex candidato alla presidenza degli Stati Uniti, il cui ruolo è stato fondamentale nell’aprire nuove strade per le minoranze in politica, è ora sotto osservazione medica intensiva. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “In ospedale”. Tutti in ansia per lui! Terribile annuncio

