In Germania i conti non tornano sulle voci d’investimento | secondo gli esperti il governo gonfia le statistiche

C’è qualcosa che non torna nell’economia tedesca: esatto, stiamo parlando dei conti. Secondo l’Ifo, ossia l’istituto per la ricerca economica, il bilancio federale della Germania per il 2026 è particolarmente vago sulla spesa per la capitalizzazione. Dopo i 62,7 miliardi di euro del 2025, sono stati iscritti 56,1 miliardi di euro nella categoria “Investimenti”. Eppure, la maggior parte di questi fondi riguarda voci di natura discutibile. Secondo la ricercatrice Emilie Hoeslinger, molte delle spese “etichettate come investimenti nel bilancio non sono in realtà spese future produttive, ma sussidi nascosti”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - In Germania i conti non tornano sulle voci d’investimento: secondo gli esperti il governo gonfia le statistiche

