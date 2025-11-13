In Germania è stato trovato il virus selvaggio della poliomielite

Il virusselvaggio” della poliomielite è stato individuato in un campione di acque reflue ad Amburgo, nel nord della Germania. Le autorità sanitarie hanno precisato che al momento non è stato registrato alcun caso clinico di polio e che, grazie all’elevata copertura vaccinale, il rischio per la. 🔗 Leggi su Today.it

germania 232 stato trovatoAllerta polio in Germania, virus selvaggio trovato in acque reflue ad Amburgo - Sono più di 30 anni che in Europa non si verifica un caso di malattia da poliomielite: il virus era stato trovato l’ultima volta nel 2010. Come scrive tg24.sky.it

