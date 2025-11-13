In Germania è stato trovato il virus selvaggio della poliomielite
Il virus “selvaggio” della poliomielite è stato individuato in un campione di acque reflue ad Amburgo, nel nord della Germania. Le autorità sanitarie hanno precisato che al momento non è stato registrato alcun caso clinico di polio e che, grazie all’elevata copertura vaccinale, il rischio per la. 🔗 Leggi su Today.it
Altre letture consigliate
Dopo un anno in carcere Sansal torna libero. Vitale l'intervento della Germania. Lo scrittore è stato graziato dal regime algerino dopo l'intervento di Steinmeier. Non è la prima volta che la Germania svolge un prezioso ruolo di intermediaria, accogliendo dissid - facebook.com Vai su Facebook
Allerta polio in Germania, virus selvaggio trovato in acque reflue ad Amburgo - Sono più di 30 anni che in Europa non si verifica un caso di malattia da poliomielite: il virus era stato trovato l’ultima volta nel 2010. Come scrive tg24.sky.it