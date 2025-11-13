Imprese | crescere significa aprirsi all’innovazione con consapevolezza

Parmatoday.it | 13 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La crescita dell’impresa, nella complessità dello scenario economico e geopolitico attuale, non può prescindere da soddisfacenti livelli di competenza, organizzazione e valorizzazione delle professionalità. Sono queste linee guida che hanno animato il partecipato incontro, organizzato da. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

imprese crescere significa aprirsiImprese: crescere significa aprirsi all’innovazione con consapevolezza - Tra analisi dei mercati, prospettive, regole e azioni efficaci si è svolto il partecipato dibattito grazie a Confartigianato Parma e Cassa Padana al Parma & Congressi PARMA (Giovedì 13 Novembre 2025) ... Lo riporta gazzettadellemilia.it

Cerca Video su questo argomento: Imprese Crescere Significa Aprirsi