Il video smentisce lo scambio di droga | assolto netturbino

Il giudice per l’udienza preliminare di Caltanisssetta, David Salvucci, ha assolto Domenico La Greca, 36 anni, di San Giovanni Gemini, dall’accusa di detenzione e cessione di droga. L’uomo, autotrasportatore per una ditta di rifiuti, era stato arrestato a febbraio nell’ambito dell’operazione. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

