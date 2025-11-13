Brescia, 13 novembre 2025 – Un'audizione lunga quasi un'ora in cui Jolanda Renga, figlia ventunenne di Francesco Renga e Ambra Angiolini, ha ripercorso il tentativo di ricatto e l'odio online subìto, fino a ricordare l'importanza dell'educazione sessuo-affettiva a partire dalle scuole elementari. La giovane è arrivata davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio accompagnata da sua mamma Ambra, che per tutto il tempo dell'audizione è rimasta seduta alla destra di sua figlia, ad ascoltare il suo racconto. Il messaggio dagli Usa . "”Il 10 ottobre ho ricevuto un messaggio da un numero sconosciuto con un prefisso americano che diceva: " Pubblicherò a mezzanotte le foto che ho di te nuda e di’ pure ad Ambra”, mia mamma, “che se non riceverò diecimila euro ti rovinerò la vita”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il ricatto a sfondo sessuale a Jolanda Renga. “Le foto di me nuda, quelle minacce e l’odio sui social: mi sono sentita vulnerabile”