Il progetto River Palace dello studio pescarese Saud per Abba Luxury Estate tra i 12 migliori al mondo FOTO
Il progetto “River Palace”, realizzato dallo studio Saud Architetti dell’architetto Lorenzo Di Felice, per Abba Luxury Estate, è tra i finalisti della seconda fase del The Plan Award 2025.Nella cornice dello storico complesso Monterosa91, famoso fabbricato progettato da Renzo Piano Building. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Altre letture consigliate
Mostra fotografica “From the River to the Peace” È con orgoglio che Our Voice annuncia, in collaborazione con Al Salerno e lo studio Kamera Lab, la realizzazione della mostra fotografica itinerante “From the River to the Peace”. Il progetto, nato da un’idea di A - facebook.com Vai su Facebook
IL "RIVER PALACE" È TRA I 12 MIGLIORI PROGETTI AL MONDO, ABBA LUXURY ESTATE E SAUD ARCHITETTI PORTANO L'ABRUZZO NEL GOTHA DELL'ARCHITETTURA INTERNAZIONALE - Nella suggestiva cornice del Complesso Monterosa91, lo storico edificio milanese progettato dal Renzo Pia ... Riporta certastampa.it
"Maxi progetto da 14 milioni per il River Village" - Al via il maxi progetto da 14 milioni di euro per riqualificare il condominio River Village di Porto Recanati, grazie all’Ecobonus 110%, che consentirà di effettuare i lavori con notevoli agevolazioni ... Si legge su ilrestodelcarlino.it