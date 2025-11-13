Il progetto River Palace dello studio pescarese Saud per Abba Luxury Estate tra i 12 migliori al mondo FOTO

Ilpescara.it | 13 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il progettoRiver Palace”, realizzato dallo studio Saud Architetti dell’architetto Lorenzo Di Felice, per Abba Luxury Estate, è tra i finalisti della seconda fase del The Plan Award 2025.Nella cornice dello storico complesso Monterosa91, famoso fabbricato progettato da Renzo Piano Building. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

