Il prelievo si fa al bar | da Marzabotto parte il bancomat di comunità
Un esperimento che prende il via dall'Appennino per contrastare il progressivo abbandono dei servizi bancari nei territori più isolati. Emil Banca lancia il "bancomat di comunità", una soluzione per garantire l'accesso ai contanti dove filiali e sportelli automatici sono scomparsi. La. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Il prelievo si fa al bar: da Marzabotto parte il bancomat di comunità - Il Pos eroga contanti: negozi e ristoranti diventano sportelli contro l'abbandono. Riporta bolognatoday.it
I ladri che prelevano al bancomat con la carta rubata ad un'anziana seduta al bar - Un lavoro costato l'arresto a tre ladri, fermati dai carabinieri in flagranza di reato nella zona ... Come scrive romatoday.it