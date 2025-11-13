Il poker della Norvegia all’Estonia condanna l’Italia | azzurri ai playoff per i Mondiali
La Norvegia si sblocca nella ripresa ed in meno di un quarto d’ora archivia la pratica Estonia, battuta 4-1, facendo un passo decisivo verso il primato del Girone I delle qualificazioni ai Mondiali 2026 di calcio: dopo lo 0-0 della prima frazione i nordici asfaltano i baltici mettendo a referto 4 gol tra il 50? ed il 62?. Le doppiette di Sorloth, in rete al 50? ed al 52?, e di Haaland, in gol al 56? ed al 62?, stendono l’Estonia, che poi sigla la marcatura della bandiera con Saarma al 64?, e fanno svanire anche le residue speranze dell’Italia in un passo falso dei norvegesi per riaprire la corsa alla rassegna iridata. 🔗 Leggi su Oasport.it
