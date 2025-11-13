Nuova puntata di Swim Zone! Ospite di oggi Leonardo Deplano, l’uomo più veloce d’Italia e punto di riferimento assoluto della velocità azzurra. Finalista ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 e ai Mondiali di Singapore 2025 nei 50 stile libero, Deplano ha chiuso rispettivamente settimo e quarto, sempre a soli sei centesimi dal podio. Ora il suo sguardo è già rivolto al 2026, con un obiettivo chiaro: tornare a Parigi e conquistare una medaglia europea, la seconda della sua carriera. L’atleta dei Carabinieri, insieme a Lorenzo Zazzeri, rappresenta la massima espressione della velocità italiana in vasca corta e lunga. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Il nuoto ad alta velocità di Leonardo Deplano: obiettivo podio a Parigi e Lublino