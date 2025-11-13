Il Comandante anarchico sabato 15 novembre la presentazione del libro sulla vita e le battaglie di Emilio Canzi

Sabato 15 novembre alle ore 16 all'Auditorium della Fondazione Piacenza e Vigevano in via Sant'Eufemia, 12 a Piacenza verrà presentato il volume Il Comandante anarchico e le sue battaglie nel cuore del '900. Emilio Canzi, vita, lotta e memoria tra documenti e fotografie inedite, edito da Ravizza. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Il Comandante anarchico, sabato 15 novembre a Piacenza la presentazione del libro sulla vita e le battaglie di Emilio Canzi - facebook.com Vai su Facebook

Presentazione del libro “Il Comandante anarchico e le sue battaglie nel cuore del ‘900 - Sabato 15 novembre alle ore 16 all’Auditorium della Fondazione Piacenza e Vigevano in via Sant’Eufemia, 12 a Piacenza verrà presentato il volume “Il Comandante anarchico e le sue battaglie nel cuore d ... Riporta piacenzasera.it