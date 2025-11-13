Il caso Epstein inguaia Trump via libera alla petizione che se approvata obbligherà l’amministrazione a pubblicare tutti i documenti

Dopo che per mesi Donald Trump ha ostentato sicurezza negando ogni coinvolgimento nel caso di Jeffrey Epstein, il finanziere accusato di pedofilia e morto suicida in carcere il 10 agosto 2019, ora arriva una notizia che potrebbe complicare non poco il destino del presidente degli Stati Uniti. Contro ogni previsione, infatti, è stato raggiunto il numero di firme necessario per portare avanti una petizione che impone alla Camera degli Stati Uniti di votare una misura volta a costringere l’amministrazione Trump a pubblicare tutti i documenti in suo possesso sul caso Epstein, amico di vecchia data del tycoon. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

