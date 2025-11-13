Il 6 dicembre a Salerno La squadra segreta di Leo illumina l’Augusteo

Sbircialanotizia.it | 13 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un solo pomeriggio per farsi sorprendere dall’immaginazione: La Squadra segreta di Leo arriva al Teatro Augusteo di Salerno il 6 dicembre, alle 17.00. Un appuntamento unico con uno spettacolo teatrale musicale che parla di coraggio, amicizia e gioco, pensato per emozionare bambini e adulti. Una data unica a Salerno La Squadra segreta di Leo, scritto . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

il 6 dicembre a salerno la squadra segreta di leo illumina l8217augusteo

© Sbircialanotizia.it - Il 6 dicembre a Salerno, La squadra segreta di Leo illumina l’Augusteo

Altre letture consigliate

6 dicembre salerno squadra“La Squadra segreta di Leo” approda all'Augusteo di Salerno: lo spettacolo - "Abbiamo dato un’anima, un cuore ed un’umanità alle paure del protagonista, trasformandole in personaggi positivi, come solo il linguaggio teatrale può fare", ha osservato la regista Valanzano ... Come scrive salernotoday.it

Cerca Video su questo argomento: 6 Dicembre Salerno Squadra