I pugni in faccia a Cicalone poi un calcio volante lo stende Le immagini del pestaggio | chi e come lo ha picchiato – Il video

Gli insulti e le spinte sono iniziati quando tra lo youtuber Cicalone e i suoi aggressori si trovavano un paio di addetti alla vigilanza della metro romana. Le loro divise non sono però bastate a frenare la furia: prima un pugno, poi un altro e un terzo. Per due volte un inserviente della sicurezza finisce schiena a terra, scaraventato sul pavimento. «Infami veri, mi hanno aggredito da dietro in 10 », ha raccontato così l’attivista, al secolo Simone Ruzzi, il brutale pestaggio subito negli scorsi giorni. « Siete delle pippe », ha poi detto rivolgendosi ai suoi aggressori. Chi sono gli aggressori: «Brutti ceffi». 🔗 Leggi su Open.online

