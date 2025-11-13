I pugni in faccia a Cicalone poi un calcio volante lo stende Le immagini del pestaggio | chi e come lo ha picchiato – Il video

Open.online | 13 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli insulti e le spinte sono iniziati quando tra lo youtuber Cicalone e i suoi aggressori si trovavano un paio di addetti alla vigilanza della metro romana. Le loro divise non sono però bastate a frenare la furia: prima un pugno, poi un altro e un terzo. Per due volte un inserviente della sicurezza finisce schiena a terra, scaraventato sul pavimento. «Infami veri, mi hanno aggredito da dietro in 10 », ha raccontato così l’attivista, al secolo Simone Ruzzi, il brutale pestaggio subito negli scorsi giorni. « Siete delle pippe », ha poi detto rivolgendosi ai suoi aggressori.  Chi sono gli aggressori: «Brutti ceffi». 🔗 Leggi su Open.online

