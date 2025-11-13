Ne I colori del tempo un'eredità inaspettata porta quattro lontani cugini a conoscersi e a indagare sulla vita della loro comune antenata del diciannovesimo secolo. Al cinema. Normandia, oggi. Una vecchia casa abbandonata diventa improvvisamente eredità di quattro lontani cugini che non si conoscono tra loro: Seb, giovane regista disilluso che ha perso i genitori da bambino; Abdel, professore appassionato prossimo alla pensione; Céline, donna in carriera alle prese con problemi sentimentali; Guy, apicoltore nevrotico. In I colori del tempo i protagonisti sono legati più da un interesse prettamente economico che da vincoli affettivi, con la dimora - un tempo appartenente alla loro antenata Adèle - che fa gola a degli affaristi immobiliari. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - I colori del tempo, recensione: Parigi, il passato e il presente nel film di Cédric Klapisch