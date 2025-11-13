I calciatori sono un brand per la pubblicità è più importante il numero di follower delle prestazioni in campo

Nel pieno del ricambio generazionale, la Francia del calcio punta a costruire nuove stelle anche fuori dal campo. Frank Hocquemiller, esperto d’immagine e di pubblicità di molti giocatori, spiega che la gestione del brand personale è ormai una parte decisiva della carriera. Tra strategie, social media (follower) e contratti pubblicitari, pochi riescono davvero a emergere. Per farlo servono talento, disciplina e una reputazione impeccabile dentro e fuori dal campo. Hocquemiller è stato intervistato da Rmc Sport In cosa consiste il tuo ruolo con i giocatori?. “Devi determinare l’immagine attuale della personalità o del giocatore che rappresenti e lavorare con loro per definire l’immagine che vogliono proiettare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - I calciatori sono un brand, per la pubblicità è più importante il numero di follower delle prestazioni in campo

