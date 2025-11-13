Hollywood il giorno che cambiò il destino di George Clooney

. Un episodio televisivo sorprendente trasformò un attore amatissimo della TV in una leggenda del grande schermo, regalando alla storia del cinema un nuovo e inaspettato eroe mascherato.. Quando una serie medica divenne il trampolino verso il successo. C’è una puntata indimenticabile del celebre medical drama E.R. – Medici in prima linea che, secondo il regista Christopher Chulack, segnò un punto di svolta decisivo nella carriera dell’attore George Clooney. Proprio grazie a quella storia intensa e ricca di tensione, l’interprete trovò la porta spalancata verso il ruolo che lo avrebbe reso un’icona mondiale: Batman, nel film uscito nel 1997. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

